Решили Брежнев и Рейган секретаршами поменяться.
Ну вот спустя какое-то время пишет бывшая рейгановская секретарша своему бывшему шефу:
- Дорогой Рональд Рейган, у меня все хорошо, работаю я нормально, вот только мой нынешний шеф заставляет меня каждый день удлинять
юбку на 1 см. Скоро совсем не будет видно моих прекрасных ножек.
Пишет бывшая брежневская секретарша письмо своему бывшему шефу:
- Дорогой Леонид Ильич, я работаю замечательно, все нравится, кроме одной детали: мой теперешний шеф заставляет меня каждый день укорачивать юбку на 1 см. Скоро будут видны яйца и кобура.
еще анекдот!