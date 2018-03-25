Пособия для военнослужащих, выполненные в форме комикса, разработал и опубликовал Кибер-Институт Военной академии США. В одном из них силы НАТО проигрывают в вооруженном конфликте с Россией, парализовавшей американские танки на поле боя с помощью автономных дронов радиоэлектронной борьбы.

Пособия для военнослужащих, выполненные в форме комикса, разработал и опубликовал Кибер-Институт Военной академии США (ACI). В одном из пособий, озаглавленном Silent Ruin, силы НАТО проигрывают в вооруженном конфликте с Россией, парализовавшей американские танки на поле боя с помощью автономных дронов радиоэлектронной борьбы. Конфликт вспыхивает после объединения Молдавии и Румынии, а заканчивается штурмом русскими консульства США в одном из европейских городов.Пособия выполнены в жанре "научно-фантастического прототипирования", их цель — попытаться предугадать возможные будущие угрозы и подготовить к ним американских военных. Поражение сил США было изображено намеренно с целью противодействия самоуспокоенности в рядах военных, рассказала заместитель начальника по исследованиям ACI подполковник Натали Ванатта."Мы всегда были победителями, — говорит она. — Но что, если в будущем это поменяется? Что если кибероружие сможет изменить правила игры, понизив "порог входа" для некоторых из наших противников? Если разительных перемен не будет — прекрасно, мы на коне. Но если будет по-другому? Как нам подготовить себя к этому?"Статья с рассказом о новых пособиях-комиксах будет опубликована в апрельском номере ежемесячного журнала IEEE Spectrum, который публикует американский Институт инженеров электротехники и электроники. Сами пособия размещены в свободном доступе на сайте ACI.