Причиной схода российского гонщика команды Williams Сергея Сироткина в дебютной гонке в Формуле-1 является полиэтиленовый пакет, который попал в тормозную систему автомобиля. Ранее во время этапа Гран-при Австралии у россиянина отказали тормоза, после чего он был вынужден остановиться.

Причиной схода российского гонщика команды Williams Сергея Сироткина в дебютной гонке в "Формуле-1" является полиэтиленовый пакет, который попал в тормозную систему автомобиля. Ранее во время этапа Гран-при Австралии у россиянина отказали тормоза, после чего он был вынужден остановиться."У Сергея произошел отказ задних тормозов, — сообщил технический директор команды Падди Лоу, которого цитирует ТАСС. — Согласно предварительному анализу, в машину попал находившийся на трассе полиэтиленовый пакет, который полностью заблокировал воздуховод правого заднего тормоза. Педаль тормоза в машине провалилась в пол, пилоту пришлось остановиться за пределами трассы".