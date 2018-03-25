В торговом центре Зимняя вишня в Кемерово произошел пожар, последствия которого ужаснули всю Россию. Сообщается о десятках погибших, среди которых большинство – дети.

В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, последствия которого ужаснули всю Россию. Сообщается о десятках погибших, среди которых большинство – дети.Своими масштабами и тяжестью последствий жуткий пожар в кемеровском торговом центре ужаснул всю страну. Сообщается, что огонь начал распространяться, когда в кинотеатре шел мультфильм, в зале было много детей.Огонь возник на четвертом этаже торгового центра. Там расположены детский каток, большой парк развлечений, кафе, фитнес-клуб и кинотеатр с тремя залами.Выжившие при пожаре рассказывают, что по торговому центру было сложно передвигаться из-за густых клубов едкого дыма. Вдобавок ко всему, многие эвакуационные выходы оказались перекрыты.Некоторые из посетителей были вынуждены выпрыгивать из окон горящего торгового центра. Страшные кадры сняли на видео очевидцы.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Сразу после ЧП стало известно о десятках пропавших без вести, среди которых большинство – дети. На месте пожара продолжают работать экстренные службы. Под завалами находят новых жертв.Представители экстренных служб сомневаются, что у кого-то из пропавших был шанс спастись. "Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", – цитирует "Интерфакс" источник в оперативном штабе на месте ЧС.