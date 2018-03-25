Сотрудники дорожной полиции напомнили, что родитель показывает положительный пример своим детям, неукоснительно соблюдая Правила дорожного движения...

В преддверии весенних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции Северо-Западного округа города Москвы провели профилактическое мероприятие «Ваш ребенок пешеход».В ходе профилактических бесед во дворах и на детских площадках с детьми и их родителями сотрудники дорожно-патрульной службы Северо-Западного округа столицы объяснили, для чего необходимы светоотражающие элементы, также рассмотрели самые распространенные причины детского дорожно-транспортного травматизма.Сотрудники дорожной полиции дали взрослым рекомендации по обучению детей Правилам дорожного движения. Так, при выходе из подъезда необходимо убедиться, возможно ли во дворе движение автотранспорта, попросить ребенка посмотреть, нет ли приближающегося автомобиля. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, необходимо остановиться и посмотреть по сторонам в обоих направлениях. При движении по тротуару необходимо придерживаться правой стороны, взрослый должен находиться со стороны проезжей части, ребенка следует держать за руку.Сотрудники дорожной полиции напомнили, что родитель показывает положительный пример своим детям, неукоснительно соблюдая Правила дорожного движения. «Важно, чтобы родители, неукоснительно соблюдая Правила дорожного движения, показывали положительный пример собственным детям».В завершение профилактических бесед инспекторы подарили детям световозвращающие элементы, которые родители сразу прикрепили на одежду своих малышей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81