В нижней палате парламента началась подготовка к реализации
послания Владимира Путина Федеральному собранию. О работе депутатского корпуса
в этом направлении в интервью программе Парламентский час на
телеканале Россия 24 рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В нижней палате парламента началась подготовка к реализации
послания Владимира Путина Федеральному собранию. О работе депутатского корпуса
в этом направлении в интервью программе "Парламентский час" на
телеканале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что было собрано более 360 предложений, 70 из
них уже в работе. Володин подчеркнул, что основная законодательная деятельность
будет проведена в течение года, однако, учитывая значимость и глобальность
поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году.
"Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний
период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", – сказал
законодатель. Работа будет вестись постоянно, поскольку, пояснил Володин,
нормативно-правовые акты "придется корректировать, исходя из этих
задач".
Напомним, президент России Владимир Путин выступил с
традиционным посланием Федеральному собранию 1 марта. Глава государства
обозначил основные задачи, которые необходимо решить в ближайшем будущем.
Помимо прочего, это улучшение условий жизни россиян и
повышение их доходов, увеличение размеров социальных пособий, снижение
безработицы и создание современных, высокотехнологичных рабочих мест, развитие
цифровой экономики и многое другое.
Вячеслав Володин назвал послание главы государства
стратегическим. Как подчеркнул спикер нижней палаты, оно задало ориентиры
развития страны на десятилетия вперед.
Депутаты, подчеркнул он, включились в работу по законодательному
обеспечению президентского послания сразу после его оглашения. На Охотном Ряду
был созван Совет Госдумы, на котором было принято решение о создании
специальной рабочей группы.