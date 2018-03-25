В нижней палате парламента началась подготовка к реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию. О работе депутатского корпуса в этом направлении в интервью программе Парламентский час на телеканале Россия 24 рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В нижней палате парламента началась подготовка к реализациипослания Владимира Путина Федеральному собранию. О работе депутатского корпусав этом направлении в интервью программе "Парламентский час" нателеканале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он отметил, что было собрано более 360 предложений, 70 изних уже в работе. Володин подчеркнул, что основная законодательная деятельностьбудет проведена в течение года, однако, учитывая значимость и глобальностьпоставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году."Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетнийпериод, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", – сказалзаконодатель. Работа будет вестись постоянно, поскольку, пояснил Володин,нормативно-правовые акты "придется корректировать, исходя из этихзадач".Напомним, президент России Владимир Путин выступил страдиционным посланием Федеральному собранию 1 марта. Глава государстваобозначил основные задачи, которые необходимо решить в ближайшем будущем.Помимо прочего, это улучшение условий жизни россиян иповышение их доходов, увеличение размеров социальных пособий, снижениебезработицы и создание современных, высокотехнологичных рабочих мест, развитиецифровой экономики и многое другое.Вячеслав Володин назвал послание главы государствастратегическим. Как подчеркнул спикер нижней палаты, оно задало ориентирыразвития страны на десятилетия вперед.Депутаты, подчеркнул он, включились в работу по законодательномуобеспечению президентского послания сразу после его оглашения. На Охотном Рядубыл созван Совет Госдумы, на котором было принято решение о созданииспециальной рабочей группы.