Шведский нападающий Златан Ибрагимович согласился на существенное финансовое понижение в зарплаты ради перехода в американский Лос-Анджелес Гэлакси. Известно, что в сравнении с заработком в Манчестер Юнайтед теперь швед будет получать на 95 процентов меньше.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович согласился на существенное финансовое понижение зарплаты ради перехода в американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Известно, что в сравнении с заработком в "Манчестер Юнайтед" теперь швед будет получать на 95 процентов меньше.В клубе из MLS Ибра будет зарабатывать порядка 1,2 миллиона евро в год, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sports Illustrated. Столь низкий заработок объясняется строгим потолком зарплат в главной американской лиге футбола.Напомним, что ранее Ибрагимович расторг контракт с "МанЮнайтед", после чего подписал однолетнее соглашение с "галактикой". При этом форвард не исключает и того, что его вызовут в национальную сборную Швеции. Сам футболист утверждает, что представители сборной заинтересованы в его возвращении в команду.