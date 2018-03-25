Молодой человек решил догнать уходящий поезд и попытался зацепиться за поручень, чтобы вскочить в вагон. В результате от потерял равновесие и упал с платформы, оказавшись между ней и составом, набирающим скорость.

Камера наблюдения, установленная на станции Чирала в индийском штате Андхра Прадеш, запечатлела момент гибели молодого человека, попытавшегося догнать уходящий поезд.Вечером в минувшую пятницу, 23 марта, 22-летний студент по имени Венкат и его приятель немного опоздали на поезд, на котором они планироваться добраться до соседнего города, где проходил образовательный форум.Молодые люди решили попасть в отходящий состав на ходу.В начала ролика видно, как они бегут в одну сторону, после чего, примерно через 20 секунд, студенты возвращаются в ту часть платформы, где была установлена камера.Один из них попытался ухватиться за поручень, чтобы вскочить в вагон, однако он не удержался и потерял равновесие, после чего упал под поезд.В результате инцидента пострадавших получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщают местные СМИ.