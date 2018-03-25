Стоимость квадратного метра в столичных пентхаусах часто измеряется миллионами рублей. Где располагаются самые дорогие из них и сколько именно стоят? - подробности в нашей галерее.

В Москве сейчас выставлено на продажу сразу 24 пентахуса в 10 ЖК. По оценкам экспертов Savills, средняя площадь такого лота составляет 300 кв м, а средняя цена — 425 млн руб. (7,5 млн долларов).При этом характеристики самого дорого из лотов значительно превосходят средний уровень. Например, площадь самого дорого пентхауса составляет более 1000 кв м, а цена превышает 1 млрд рублей."Стоимость таких объектов может превышать среднюю стоимость квартир в том же доме в несколько раз, но покупатели готовы платить значительно больше за возможность обладать редкой жемчужиной", — указывает управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.Где располагаются самые дорогие пентахусы Москвы и сколько они стоят? – все подробности в нашей галерее.№1 в рейтинге — пентхаус в клубном доме NabokovСтоимость квадратного метра – 3,2 млн рублейПлощадь – 500 кв м.Клубный дом Nabokov расположен в районе Золотой мили – в самом центре столицы. Пентхаус площадью 461 кв. м занимает весь 6-й этаж и может похвастаться видами на центр Москвы, Храм Христа Спасителя, "Красный Октябрь" и другие достопримечательности. Среди других примечательных особенностей потолки 3,95 м, окна с абсолютной цветопередачей и система дополнительной очистки воздуха TION. Кроме этого, у владельца пентхауса будет доступ к собственной просторной террасе площадью 130 "квадратов".№2 в рейтинге — пентхаус в доме "Малая Бронная 15"Стоимость квадратного метра – 2,99 млн рублейПлощадь – 599 кв м.Второе место рейтинга занял пентхаус, расположенный около Патриарших прудов в доме "Малая Бронная, 15". Пентхаус со всех сторон окружен открытой верандой площадью 330 кв. м, откуда открывается потрясающий вид на один из лучших района столицы.№3 в рейтингеСтоимость квадратного метра – 1,9 млн рублейПлощадь - 416 кв мПентхаус в комплексе "Звезды Арбата" – единственный пентхаус в Москве с доступом к гостиничному сервису 5* от Marriott. Его владельцу доступна вся инфраструктура отеля. Двухуровневый пентхаус занимает 12 и 13 этажи здания и имеет сразу две открытые террасы.№4 в рейтингеСтоимость квадратного метра – 1,7 млн рублейПлощадь – 481 кв мПостроенный в рамках проекта Knightsbridge Private Park пентхаус располагается на территории частного парка площадью 3 га в Хамовниках. Пентхаус может похвастаться просторной террасой 262 кв. м и высокими потолками – 4,2 м. В стоимость лота также входят три машино-места в подземном паркинге.№5 в рейтингеСтоимость квадратного метра - 1,5 млн рублейПлощадь – 1080 кв мСамый просторный пентхаус столицы занимает весь девятый этаж одного из домов на Тверской улице. Его площадь составляет 1000 кв м и еще 80 кв м – прилегающая терраса. Бонусом – вид на Кремль и всю панораму исторического центра столицы.