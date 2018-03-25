Стражи порядка провели экскурсию по музею отдела полиции.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району совместно с Общественным советом при ОМВД организовали День открытых дверей для учеников младших классов городских и районных школ. Полицейские провели экскурсию по музею отдела полиции.Гостей встретила временно исполняющая обязанности начальника отделения по работе с личным составом капитан внутренней службы Ольга Маркитанова и представители Общественного совета при Кольчугинском ОМВД.Во время увлекательной экскурсии ребята узнали о становлении милиции города Кольчугино, служебных буднях милиционеров и уже современных сотрудников полиции. Ольга Ивановна заинтересовала учащихся рассказом о том, как стражи порядка несут службу в командировках в «горячих точках», о подвигах сотрудников органов внутренних дел. Юные гости увлеченно слушали и задавали немало вопросов, рассматривали экспонаты музея, форменное обмундирование и оружие.Педагоги и школьники поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную возможность поближе познакомиться с деятельностью органов внутренних дел.