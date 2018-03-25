В городской администрации обсудили варианты, которые прислали владимирцы. Всего на конкурс поступило более двухсот предложений.

Ледовый дворец на проспекте Ленина Владимира теперь имеет свое название. В городской администрации обсудили варианты, которые прислали владимирцы. Всего на конкурс поступило более двухсот предложений. В числе лидеров оказались «Мономах-Арена», «Метеор», «Владимир», «Ледовый дворец имени Д.Н.Сакуненко», «Мой конек», «Ледовый комплекс «Владимир», «Владимирец», «Владимирский», «Владимирский лед», «Русич», «Лед Клязьмы», «Тайна Руси», «Снежинка», «33 шайбы», «Крутов-Арена», «Заветный», «Кристалл» и «Айсберг».Большинством голосов было выбрано название «Владимир». Победитель и первая пятерка призеров получит от управления по физкультуре специальные призы.Напомним, в ледовом центре получат прописку муниципальные детско-юношеские спортивные школы по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а все желающие горожане смогут заниматься ледовыми видами спорта в любое время года. Строительство масштабного спортивного объекта выходит на финишную прямую.