До сих пор в крупных городах России (прежде всего, конечно, в городах – миллионниках) можно встретить людей, которые ходят по вагонам метро и электричкам, кафе и паркам, предлагая купить у них какие-то дешевые безделушки – ручки, блокноты, значки. При этом, делали они это молча, просто кладя товар с листочком, на котором была написана просьба о скромном материальном вознаграждении за сувенир, которое поможет им выжить. Тех, кто работает в этом бизнесе, относят к мафии глухонемых, которая зародилась еще в СССР.

До сих пор в крупных городах России (прежде всего, конечно, в городах – миллионниках) можно встретить людей, которые ходят по вагонам метро и электричкам, кафе и паркам, предлагая купить у них какие-то дешевые безделушки – ручки, блокноты, значки. При этом, делали они это молча, просто кладя товар с листочком, на котором была написана просьба о скромном материальном вознаграждении за "сувенир", которое поможет им выжить. Тех, кто работает в этом бизнесе, относят к мафии глухонемых, которая зародилась еще в СССР.Примерно в 1960-е годы, когда бизнес на псевдокалеках сталприносить все меньший доход, кто-то из вожаков криминального мира обратилвнимание на глухонемых. Расчет был верным – кто же откажется помочь копеечкойчеловеку, который ни сказать ничего не может, ни слышит ничего воруг. Такочередной виток получил бизнес на жалости. Именно тогда по электричкам сталиходить молчаливые попрошайки.Однако прошение милостыни – сфера чрезвычайнопривлекательная для криминалитета и вскоре оказалась, что этот бизнес держатпод контролем другие представители преступного мира – безногие. Они былиуверены, что попрошайничество в пригородных поездах – это только их сферадеятельности. Нередко борьба за место под солнцем заканчивалась серьезнымвыяснением отношений. На этом фоне глухим пришлось отступить. Но не уйти. Онипросто переквалифицировались.Вместо прошения милостыни, они решили заняться реализациейразного рода безделушек. В то время это были авторучки, мелкая кухонная утварь,игральные карты, самодельная продукция эротического содержания, календарики идругая, часто низкосортная полиграфия. Таким образом, глухонемым удалосьполучить свой кусок "пирога", сохранив за собой часть криминальногорынка. Правда, уровень доходов от такого рода бизнеса был совсем не таким,который им хотелось бы иметь.Заметно больше приносило занятие откровенным криминалом.Правоохранители того времени нередко отмечали, что из глухонемые часто становилисьловкими ворами-карманниками. Это объяснялось тем, что их руки куда более чувствительны,чем полностью здоровых людей. Считается, что так организм компенсирует отсутствиеинформации от одного из органов чувств. Кроме того, рассказывали оперативники,попавшись на краже, глухонемые гораздо реже выдавали вышестоящих авторитетов иподельников. Кроме того, калека всегда мог рассчитывать на некотороеснисхождение от следователей и Фемиды.Как правило, щипачи работали в парах, скверах и наоживленных улицах – там, где было много людей и на них не обратили бы внимания.Схема была проста: пока один из них показывал прохожему записку с просьбойуказать разыскиваемый адрес, другой тихонько вытаскивал у жертвы кошелек и всеостальное, что попадалось под руку. Такого рода кражи были весьма распространены в метро и, кстати, приносятдоход преступникам по сей день. А похожий вид бизнеса – отряхивание жертвы –процветает в крупных городах и сейчас.С мафией глухонемых связана и другая преступная тропа. Врайоне 1980-х годов в СССР хлынул поток наркотиков из"дружественного" Афганистана. И, неудивительно, что инвалиды по слухутоже имели отношение к этому бизнесу. Вообще, тогда в наркторафик пыталисьвклиниться все, кто не хотел честно зарабатывать свой хлеб, но те"калеки" врезались в него по полной, и наркобизнес по сей деньостается одной из основных статей дохода глухого криминалитета. Причины стольуспешного погружения глухих в это дело те же – следствие в связи с их речевымипроблемами могло тянуться вечно.Проституция – отдельный пласт. Спрос на глухонемых путанпочему-то всегда был высок. Вероятно, потребителей специфичных услуг более чем устраивало,когда девушка молчала. Да, и к тому же, при ней без проблем можно было обсуждатьсвои черные делишки. Понятно, что чаще всего на путь проституции вставали бывшиевоспитанницы специальных интернатов, которых очень просто было вовлечь вподобного рода дела.На волне обретения самостоятельности республиками СССР врядах мафии глухих пошел разлад. Каждый крупный авторитет, контролировавший такойконтингент, посчитал необходимым обособиться и иметь собственную вотчину. Какговорится, лучше меньше, да лучше. Во времена поздней перестройки новым бизнес-направлениемдля них стал рэкет – особое явление позднего СССР – ранней независимостиэкс-союзных республик. С новой силой мафия глухонемых подняла голову уже награнице 2000-2010 годов: снова те же ручки, блокнотики, календари.Говорят, мафия глухонемых переносила свой бизнес и за границу – во Францию, Бельгию, Германию, Италию, Испанию. Приезжая из стан СНГ, они, по данным местных властей, продавали местным жителям и туристам все те же сувениры: брелоки, значки и прочее заметно выше их реальной стоимости. Помогает им излишняя толерантность европейцев, которые привыкли жалеть убогих. Одновременно члены такого преступного сообщества занимаются распространением наркотиков, кражами и все той же проституцией.