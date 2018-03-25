Инцидент произошел в деревне Назарьино Пестовского района. Местный житель открыл огонь по полицейским, когда они прибыли по вызову к его частному дому. В результате пострадал сотрудник УМВД по Новгородской области. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы.

Полицейские Новгородской области проводят спецоперацию по задержанию мужчины, ранившего из ружья правоохранителя."Подозреваемый 1965 года рождения находится в доме. Ведется спецоперация по его задержанию. Дом оцеплен", — заявила старший помощник руководителя СУ СК России по области Анастасия Садриева.Инцидент произошел в деревне Назарьино Пестовского района. Местный житель открыл огонь по полицейским, когда они прибыли по вызову к его частному дому. В результате пострадал сотрудник УМВД по Новгородской области. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы. Позже санитарный вертолет доставил его на лечение в Москву.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.