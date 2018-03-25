Больше двух десятков провокаторов задержали на прошедшем в Кишиневе митинге сторонников объединения Молдавии и Румынии. Все они были в медицинских масках. В рюкзаках задержанных были найдены противогазовые маски, ножи, бейсбольные биты и иные запрещенные предметы.

Больше двух десятков провокаторов задержали на прошедшем в Кишиневе митинге сторонников объединения Молдавии и Румынии. Об этом рассказал замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Георгий Кавкалюк.Силами полиции задержан 21 провокатор, все они были в медицинских масках. В рюкзаках задержанных были найдены противогазовые маски, ножи, бейсбольные биты и иные запрещенные предметы. Полиция работает над тем, чтобы установить намерения и цели задержанных, личность их организатора и другие детали.По словам Кавкалюка, в митинге приняли участие примерно семь тысяч человек, хотя организаторами анонсировалось до 100 тысяч участников. Основным требование манифестантов было объединение Молдавии и Румынии, передает РИА Новости. Завершился митинг принятием резолюции.Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта шестой год подряд, и участников неизменно оказывается в разы меньше, чем заявлялось. В этот раз организаторы заявили, что с 1 по 14 апреля общественные организации проведут в Молдавии публичные консультации, предметом которых будет один вопрос — хотят ли люди объединения их страны с Румынией.В этом году митинг в Кишиневе был посвящен 100-летней годовщине объединения Бессарабии (предшественницы современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение двух стран. С июня 1940 года территория современной Молдавии в состав Румынии не входит.Ранее молдавский президент Игорь Додон заявлял о намерении провести референдум с целью законодательного запрета идеи унионизма, то есть, объединения с Румынией. По данным опросов общественного мнения, подавляющее большинство граждан Молдавии — против присоединения республики к соседней стране.