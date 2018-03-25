Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров не смог набрать очки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Нью-Джерси Девилз и уступил лидерство в споре бомбардиров форварду Эдмон Ойлерз Коннору Макдэвиду.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров не смог набрать очки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Джерси Девилз" и уступил лидерство в споре бомбардиров форварду "Эдмон Ойлерз" Коннору Макдэвиду.Кучеров остался без баллов за результативность во второй раз за последние 10 матчей. В итоге Кучеров впервые за очень долгое время лишился первого места в гонке лучших бомбардиров сезона Макдэвид в свою очередь оформил дубль в матче с "Лос-Анджелес Кингз". На счету Кучерова осталось 95 (37+58) очков, у Макдэвида стало 96 (38+58). На четвертом месте идет еще один россиянин Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз", в активе которого 91 (41+50) очко.