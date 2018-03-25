Полученные за ремонтные работы деньги фигурант похищал и не вносил на счет организации. Материальный ущерб, причиненный фирме, превысил 800 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево на территории Москвы задержали подозреваемого в хищении денежных средств компании, занимающейся ремонтом квартир, обманным путем.Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, являясь внештатным работником столичной фирмы, занимающейся ремонтом квартир, заключал с клиентами договоры об оказании услуг, получая от них предоплату за ремонт. Однако полученные деньги фигурант похищал и не вносил на счет организации, несмотря на то, что ремонтные работы проводились в полном объеме. Материальный ущерб, причиненный фирме, превысил 800 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Московской области.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56