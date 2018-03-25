Экс-депутат Госсовета Коми и бывший начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты республики погиб в результате неудачной попытки обгона грузового автомобиля. 54-летний Игорь Терентьев скончался на места ДТП до приезда медиков.

В сети размещены кадры с места аварии, унесшей жизнь бывшего депутата Госсовета Коми и экс-руководителя республиканского Управления противопожарной службы и гражданской защиты Игоря Терентьева.Один из проезжавших мимо водителей запечатлел последствия ДТП, произошедшего в минувшую субботу, 24 марта, на автодороге "Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар".Как сообщает портал "Комиинформ", Терентьев, управлявший автомобилем Nissan Almera, попытался обогнать "КамАЗ", буксировавший за собой цистерну. В результате этого маневра он "не выдержал безопасную скорость движения" и столкнулся со встречным Toyota Land Cruiser, после чего врезался в обгоняемый грузовик.Экс-чиновник скончался на месте ДТП до приезда врачей.О других пострадавших в аварии не сообщается.