В учреждении введено круглосуточное дежурство медиков. По данным областного Роспотребнадзора, в интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий.

Биробиджанском психоневрологическом интернате от пневмонии скончались пять человек, заявили в Следственном управлении СК РФ по Еврейской автономной области. По данным ведомства, один человек умер 25 марта, ранее сообщалось о четырех погибших.В учреждении введено круглосуточное дежурство медиков. По данным областного Роспотребнадзора, в интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время из 26 пациентов с подозрением на ОРВИ и грипп, подтверждено 9 случаев гриппа В, передает ТАСС.