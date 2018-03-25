Разоблачение бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко достойно того, чтобы занять место в учебниках для будущих сотрудников спецслужб. В этом уверен украинский президент Петр Порошенко.

"Разоблачение" бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко достойно того, чтобы занять место в учебниках для будущих сотрудников спецслужб. В этом уверен украинский президент Петр Порошенко.Две эти масштабные операции, по его словам, Служба безопасности Украины провела в последние два месяца. Сначала "была блестяще разоблачена и легально задокументирована" связь лагеря протеста оппозиции у здания Верховной рады с "малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ".В ходе этой операции были "получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой", цитирует Порошенко издание "Украинская правда". Еще более важным украинский президент назвал "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".По мнению Порошенко, Саакашвили и Савченко готовили в стране "государственный переворот в интересах России", передает РИА Новости.Саакашвили в ответ на заявление Порошенко назвал нынешнего украинского президента "дешевым вруном без чести и достоинства". "Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде! — написал он в "Фейсбуке". — Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко".По мнению Саакашвили, он — "уже в учебниках истории", а "этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники".В феврале этого года Саакашвили был выслан с Украины в Польшу. Позже он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.В четверг, 22 марта, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была задержана по подозрению в подготовке теракта в здании украинского парламента, а также в правительственном квартале. На следующий день Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца — до 20 мая.Ранее Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако все это, по ее словам, было "сюрреализмом и политической провокацией", а основной ее целью было "показать властям, что они тоже смертны".