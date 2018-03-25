В кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня площадь пожара увеличилась и составила 1,5 тысячи квадратных метров. Продолжается работа по ликвидации огня. Пострадали 26 человек. Погибли трое детей и женщина.

В кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35, площадь пожара увеличилась и составила 1,5 тысячи квадратных метров. Продолжается работа по ликвидации огня.Пострадали 26 человек: заблокированные в здании, люди пытались спастись от огня и дыма, прыгая из окон. Но большинство отравились угарным газом. Сейчас они в больнице. Директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский сообщил, что два человека находятся в тяжелом состоянии: девушка и ребенок.Погибли трое детей и женщина, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по факту их гибели. Оно передано в центральный аппарат СКР.Следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация.По словам очевидцев, в пожаре погибли звери из контактного зоопарка.Вероятно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил с места происшествия первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов.Эвакуированы около 250 человек, на месте работают более 10 экипажей скорой помощи.В ГУ МЧС России по Кемеровской области открыт телефон "горячей линии" 8-(38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населениюНа месте работает 60 сотрудников чрезвычайной службы и 13 единиц техники. Всего из здания спасено 20 человек, передает "Интерфакс".Сейчас пожар частично локализован. Произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 квадратных метров.