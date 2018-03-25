Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала Постановление о присуждении премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева в 2018 году.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
подписала Постановление о присуждении премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева в 2018 году.
Премия в размере 100 тысяч рублей за высокое актёрское мастерство и большой вклад в развитие театрального искусства Владимирской области присуждена заслуженной артистке РСФСР, артисту (кукловоду) Владимирского областного театра кукол Галине Седовой.