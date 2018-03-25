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<a href="http://33live.ru/novosti/25-03-2018-premiya-v-oblasti-teatralnogo-iskusstva-prisuzhdena-galine-sedovoj.html" target="_blank">Премия в области театрального искусства присуждена Галине Седовой</a> - Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала Постановление о присуждении премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева в 2018 году.