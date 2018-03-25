В семье бывшего голкипера Валенсии, Сельты, Реала и испанской национальной команды Сантьяго Канисареса произошла трагедия. Скончался пятилетний ребенок спортсмена.

В семье бывшего голкипера "Валенсии", "Сельты", "Реала" и испанской национальной команды Сантьяго Канисареса произошла трагедия. Скончался пятилетний ребенок спортсмена."Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием", – сообщил футболист.Мальчик почти год боролся с онкологическим заболеванием. Он перенес сложнейшую химиотерапию, однако лечение не помогло."Моя любовь, моя жизнь, мой ангел, спасибо тебе за все то, чему ты меня научил. И за мир, который ты мне подарил. Я всегда буду дышать ради тебя. Всегда. Я люблю тебя", – написала в Instagram жена Канисареса Майте Гарсия.Трогательно попрощался с братом старший сын Канисареса, 15-летний голкипер юношеской команды "Реала" Лукас. "Спасибо"! Нет другого слова, которое может описать чувства всей нашей семьи к тебе. Ты ушел, но я хочу поблагодарить тебя за то влияние, которое ты оказал на нашу семью за эти 5 лет, за все уроки, которые ты нам преподал. Для меня ты больше, чем брат. Ты пришел сюда, чтобы объединить нашу семью и других людей. Спасибо, брат. #Сантичемпион", – обратился он к умершему братику.Первым о болезни сына сообщил сам Сантьяго. В июне 2017 года он опубликовал в соцсетях фотографию своего малыша Санти в футболке "Валенсии". У мальчика уже не было волос. Под снимком экс-голкипер поблагодарил за поддержку всех, кто молился за его сына.В начале марта состояние Санти ухудшилось. Канисарес, который после окончания спортивной карьеры стал работать экспертом на испанском телевидении, взял отпуск. Отец хотел провести с малышом его последние дни.Санти был одним из тройняшек, которые родились в семье футболиста в 2013 году. В тот же день на свет появились две дочки Сантьяго – Индия и Мартина. Всего у Канисареса семь детей – трое от первого брака и четверо от второго.