Полузащитник московского футбольного клуба Спартак Роман Зобнин не примет участие в тренировке сборной России из-за повреждения. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин не примет участие в тренировке сборной России из-за повреждения. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.Отмечается, что у футболиста обнаружено небольшое повреждение. 25 марта Зобнин пройдет медицинское обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения.Ближайшую встречу сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Франции. Ранее российские футболисты потерпели разгромное поражение от бразильцев со счетом 0:3.