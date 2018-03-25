О боевых возможностях российской противокорабельной торпеды 65-76А Кит калибра 650 миллиметров рассказал начальник отдела перспективного планирования концерна Гидроприбор Глеб Тихонов. По его словам, эта торпеда - самая мощная в мире, и при пуске с подводной лодки способна потопить авианосец.

О боевых возможностях российской противокорабельной торпеды 65-76А "Кит" калибра 650 миллиметров рассказал начальник отдела перспективного планирования концерна "Гидроприбор" Глеб Тихонов. По его словам, эта торпеда — самая мощная в мире, и при пуске с подводной лодки способна потопить авианосец."Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец", — рассказал Тихонов в эфире телеканала "Звезда".На Западе, по его словам, нет торпед больше 533-го калибра, передает РИА Новости. Наша же торпеда помимо большего калибра уникальна и по другим характеристикам — скорости, дальности и запасу взрывчатки.Противокорабельная тепловая дальноходная самонаводящаяся торпеда 65-76А, известная также как "Кит", была создана в середине 1980-х годов и принята на вооружение в 1991 году. Это модификация торпеды 65-76, доработанная для применения с атомных подводных лодок ВМФ России третьего поколения.Длина торпеды превышает 11 метров, ее максимальная скорость хода — 50 узлов (1 узел равен 1852 метрам в час). Максимальная дальность хода — 100 километров. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия. Ближайший аналог "Кита" — стоящая на вооружении ВМС США торпеда Mark-48 — имеет в два раза меньшую дальность хода.О новинках отечественного вооружения говорили накануне, 24 марта, на военно-научной конференции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Обсуждались темы, затронутые президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 1 марта. Тогда глава государства среди прочего рассказал о новейших видах стратегического вооружения, которое разрабатывается или уже поступает в войска в России.