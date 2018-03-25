Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook очередное воззвание. Он заявил, что в следующем году будет давать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко, а пока требует пустить его на Украину, чтобы дело на него довели до конца, раз уж его разоблачили.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook очередное воззвание.Он заявил, что в следующем году будет давать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко, а пока требует пустить его на Украину, чтобы дело на него довели до конца, раз уж его разоблачили.Саакашвили также сообщил, что он уже вошел в учебники истории, в то время как место Порошенко – в криминальной хронике.Ранее Порошенко заявил, что "разоблачение" Саакашвили и Савченко достойно учебников для спецслужб.15 марта защита Саакашвили обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия украинских властей.