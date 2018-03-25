Деятели культуры никак не могут поделить наследство Олега Табакова – кресло руководителя МХТ им. Чехова. Ситуацию прокомментировал актер Станислав Садальский.

Деятели культуры никак не могут поделить наследство Олега Табакова – кресло руководителя МХТ им. Чехова. Ситуацию прокомментировал актер Станислав Садальский.По словам артиста, труппа недовольна тем, что на место умершего руководителя назначили Сергея Женовача. Оказалось, актеры сделали свой выбор – они якобы считают, что возглавить театр должны Константин Хабенский.Актеры собирались подписать послание президенту России Владимиру Путину, чтобы он принял решение на этот счет. "А что, Путин и назначениями режиссеров теперь занимается? Очень глупо придумали", – заявил Садальский.По мнению артиста, теперь Хабенский оказался в неловком положении. Садальский добавил, что актеры так и не подписали письмо главе государства.Материал дополняется