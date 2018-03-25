В Мельбурне гонкой Гран-при Австралии стартовал новый сезон чемпионата Формулы-1. Победу одержал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

В Мельбурне гонкой Гран-при Австралии стартовал новый сезон чемпионата "Формулы-1". Победу одержал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.Второе место занял британец Льюис Хэмилтон на Mercedes. Третьим стал партнер Феттеля по команде финский гонщик Кими Райкконен. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин в своей дебютной гонке в "Формуле-1" стартовал 19-м и сошел на шестом круге из-за отказа тормозов.Хэмилтон стартовал с первой позиции и долгое время уверенно удерживал лидерство. Однако Феттель смог его опередить с помощью удачной и успешной командной тактики. Немецкий гонщик заехал на свой пит-стоп во время "виртуального пейс-кара". В такой момент гонщики на трассе не могут ехать быстрее 60 км/ч. Такой же предел установлен и на пит-лейне, однако там расстояние меньше. То есть Феттель заехал в боксы, сменил резину и успел выехать впереди Хэмилтона, который был очень расстроен после финиша.Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.