Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре в Кемерово. Трагедия сильно ударила по артистке: она в шоке от произошедшего.

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре в Кемерово. Трагедия сильно ударила по артистке: она в шоке от произошедшего.Необычное сообщение появилось на личной странице Волочковой в социальной сети Instagram. Балерина посвятила фотографию страшному происшествию."Ужасная трагедия в Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ... Много погибших детей и взрослых... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи. Она отметила, что самое главное – дорожить жизнью и друг другом.Примечательно, что многие пользователи Сети положительно отреагировали на новую публикацию Волочковой, хотя обычно она попадает под волну критики. Видимо, трагедия сплотила и поклонников танцовщицы, и злопыхателей."Золотые слова... Пока тебя это не коснулось, не осознаешь ...", – пишет один из комментаторов. "Горение началось с этажа с детским развлекательным центром, Сноха с ребенком в числе первых увидела дым. Пока бежали по узкой лестнице, дым уже был на первом этаже", – отметил пользователь. "Эти торговые центры растут, как грибы после дождя, строятся на авось и ура! Никто не задумывается, что кругом одна безолаберность, преступная халатность и вопиющее несоблюдение элементарных правил техники безопасности!" – сокрушается другой.Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. Люди были вынуждены прыгать из окон второго и третьего этажей, чтобы спастись из огненного плена.В результате происшествия пострадали десятки человек. Информация о погибших противоречивая: предположительно, жертвами трагедии стали четыре человека.Пожарным удалось частично локализовать пожар. В здании произошло обрушение, восстановлению и ремонту оно не подлежит.По факту пожара возбуждено уголовное дело. В области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал Mash.