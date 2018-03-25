Автоинспекторы обнаружили у пассажира иномарки сверток с гашишем, массой более 280 граммов...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотического средства – гашиша.Инспекторы ГИБДД на Бутырской улице для проверки документов остановили автомобиль «Хонда Аккорд», где в качестве пассажира находился 29-летний мужчина. В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание на то, что пассажир транспортного средства заметно нервничает. Молодой человек на вопросы отвечал неохотно, пытался избежать общения.Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа ближайшего отдела полиции.В ходе личного досмотра у гражданина обнаружен и изъят полимерный сверток с находящимися внутри него тремя спрессованными веществами. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, массой более 280 граммов.Следствием ОМВД России по Бутырскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81