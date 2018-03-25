Около тысячи сторонников объединения Молдавии и Румынии собрались на центральной площади Кишинева, движение транспорта в центре столицы частично перекрыто. Активистам раздают ленточки румынского триколора. В руках у манифестантов флаги Румынии.

Около тысячи сторонников объединения Молдавии и Румынии собрались на центральной площади Кишинева, движение транспорта в центре столицы частично перекрыто. Активистам раздают ленточки румынского триколора. В руках у манифестантов флаги Румынии. Со сцены звучат песни, собравшиеся периодически выкрикивают: "Униря" ("Объединение"). Безопасность обеспечивают сотрудники полиции.Лидер движения "Действие — 2012", выступающего за объединение стран, Джордже Симион ранее заявлял, что пригласил на митинг в Кишинев международных наблюдателей и иностранных послов. Кроме того, к акции должны присоединиться футбольные фанаты и сторонники ультраправых группировок.Между тем, президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан не пускать детей на митинг и попросил не выходить на акции против сторонников объединения двух стран, передает РИА Новости.