Арендная доходность недвижимости во Вьетнаме достигает 8-9%, а вложения в строящееся жилье могут принести до 30-40% прибыли.

Вьетнам – это страна кофе, рисовых полей, драгоценных камней, дружелюбных людей и культа предков. А еще здесь 300 дней лета в году и экзотические фрукты круглый год. Во Вьетнаме можно увидеть и храмовые комплексы ушедших цивилизаций, и небоскребы, которые поражают воображение жителя любого мегаполиса.Сегодня вьетнамская экономика развивается одними из самых быстрых темпов на планете, а местный рынок недвижимости привлекает инвесторов со всего мира. При этом, цены на жилье остаются одними из самых доступных в Юго-Восточной Азии и обладают огромным потенциалом к росту.Если вы недавно выручили на продаже двухкомнатной квартире в Москве 10 миллионов рублей, то можете смело лететь во Вьетнам - эксперты уверены сейчас самое время инвестировать в местную недвижимость.ОБОГНАТЬ КИТАЙПоследние четыре десятилетия Вьетнам живет и дышит спокойно - череда войн позади. И сегодня Вьетнам демонстрирует небывалые темпы экономического развития. Только в прошлом году вьетнамская экономика прибавила почти 7% (6,81%). Небывалыми темпами растет доля экспорта – в 2017 году она выросла на 21%. Еще в 2016 году рост этого показателя составлял 8,6%.При этом, потребительские цены остаются стабильными – их рост в прошлом году составил 2,6%. А цены на продукты и вовсе снизились на 1,8% относительно декабря 2016 года.Страна уверенно становится ключевым игроком в Юго-Восточной Азии. Растет поток иностранных инвестиций: по данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама, в январе объем прямых иностранных инвестиций вырос по сравнению с прошлым годом на 10,5% до 1,05 млрд долларов.Всемирный банк прогнозирует, что к 2019 году Вьетнам по темпам роста ВВП обгонит тяжеловеса в этой марафоне - Китай. Аналогичной позиции придерживаются и в Азиатском банке.Произойти это может за счет роста инвестиций в инфраструктуру. Так, за два года страна потратила на программы развития инфраструктуры - 5,7% ВВП. Для сравнения соседи Вьетнама – Индонезия и Филиппины тратят на развитие инфраструктуры 3% ВВП, а Малазия и Таиланд – не более 2%ВВП. В планах Вьетнама в ближайшее время нарастить этот показатель.Еще важным моментом является то, что во Вьетнаме за последнее время выросло благосостояние населения, и сформировался новый средний класс. По данным банка HSBC, вьетнамский средний класс растет самыми быстрыми темпами в Юго-Восточной Азии – с 12 млн. человек в 2012 году до 33 млн. человек к 2020 году. Это свыше трети населения страны.МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙЭкономические успехи Вьетнама создали благоприятные условия для рынка недвижимости, который сейчас активно развивается.Сегодня рынок жилой недвижимости Вьетнама формируют два города – Ханой и Хошимин, отдельно выделяется курортная недвижимость, представляющая наибольший интерес с точки зрения инвестиций, говорит директор компании VINestate (специализируется на рынке Вьетнама) Алексей Степаненко.Поэтому говорить о каких-то усредненных ценовых показателях сложно. Городское жилье в крупных агломерациях дорожает минимально, а вот курортная недвижимость достаточно быстро поднимается в цене.Недвижимость дорожает, во-первых, за счет возросшего интереса со стороны иностранного покупателя. Наибольшую активность проявляют жители Японии и Китая, где стоимость собственности гораздо выше.На возросший иностранный спрос повлияло то, что Вьетнам ослабил ограничения на иностранное владение. Новый закон позволяет зарубежным инвестиционным фондам и вьетнамцам, находящимся за рубежом, иностранцам с действительной визой, международным фирмам покупать жилую недвижимость и проводить с ней операции в стране. Правда право собственности будет ограничено 50 годами плюс 50 лет продления.До этого только покупать недвижимость могли только официально трудоустроенные во Вьетнаме иностранцы, а также владельцы бизнеса или соинвесторы.Иностранному спросу также способствовало появление привлекательных инвестиционных предложений - гарантированный возврат инвестиций, банковская гарантия по финансовым обязательствам застройщика, опция обратного выкупа.В целом доля иностранного покупателя остается достаточно низкой – на уровне 5%, говорит Алексей Степаненко. При этом, до вступления в силу поправок на иностранного покупателя приходился 1%. Положительная тенденция определенно есть.Еще один фактор, который подогревает местный рынок жилья – это возросший турпоток. Так, в январе этого года число туристов, посетивших Вьетнам, выросло на 42%. Число иностранных туристов продолжает расти.Вьетнам сейчас активно застраивается. Так, в прошлом году на рынок Ханоя и Хошимина было выведено рекордные 67 тыс. квартир."Достаточно высокий темп вывода новых проектов на рынок связан в первую очередь с высоким уровнем спроса и объемом рынка, который способен поглощать новое предложение. Например, в Хошимине в 2017 году впервые объем сделок превысил объем нового предложения", - говорит директор VINestate.Эксперты уверены, что сейчас подходящее время для инвестиций во вьетнамскую недвижимость. Например, частная инвестиция в курортную недвижимость за пять лет может принести до 70% прибыли, считает Алексей Степаненко.Во-первых, экономика страны устойчиво развивается. Во-вторых, цены на жилье растут, оставаясь пока одними из самых доступных в Юго-Восточной Азии. Цена кв. м. в среднем равна 700-3,5 тыс. долларов.К плюсам вьетнамской недвижимости следует отнести высокую арендную доходность. Для городской недвижимости – в среднем 6-7% годовых, для курортной - 8-9% годовых, говорит директор компании VINestate. Привлекательным жилье с точки зрения инвестиций делает и достаточно высокий рост цен в период строительства – до 30-40%."Одним из немногих рисков при покупке жилья во Вьетнаме является риск перенасыщения рынка арендного жилья, что может привести к падению уровня доходности недвижимости", - отмечает эксперт.СТОЛПЫ РЫНКАФлагманами вьетнамского рынка недвижимости являются - его столица Ханой и деловой центр - Хошимин. Последний недавно вошел в пятерку наиболее перспективных городов мира в плане дальнейшего развития и инвестиций в недвижимость.Больше всего сделок приходится именно на эти два города. Так, в прошлом году в Хошимине было продано 34 тыс. квартир, в Ханое – 25 тыс. квартир. Для сравнения, на курортную недвижимость пришлось всего 10 тыс. сделок, хотя и она демонстрирует хорошие темпы продаж.Цена "квадрата" массового жилья составляет 700-1100 долларов, бизнес-класс – в два раза дороже. Квадратный метр премиального жилья в Ханое обойдется в среднем в 3,5 тыс. долларов, в Хошимине – в 4,6 тыс. долларов.Цены в этих городах в прошлом году оставались стабильными за счет постоянно растущих спроса и предложения и высокой конкуренции, на 5% подорожала только премиальная недвижимость в Хошимине, рассказывает Алексей Степаненко.При этом, в целом за последние 10 лет недвижимость сильно выросла в цене. По данным VN Express, элитные апартаменты в Ханое подорожали на 50%, а квартиры средней ценовой категории - на 80%. Качественное жилье в центре города стоит порядка 2 тыс. долларов за кв. м. – это вдвое ниже средних расценок Бангкока.По данным Tranio, например, апартаменты в 80 кв. м. в новом элитном комплексе в районе Нам Танг Лонг рядом с озером Вест Лейк можно купить за 114 тыс. долларов (6,8 млн. рублей). А в районе Космо апартаменты в 90 кв. м. в новом жилом комплексе предлагают за 110 тыс. долларов (6,6 млн. рублей).В Хошимине жилье будет чуть дороже. Но и здесь будет, что подобрать с бюджетом московской "двушки". Так, новые апартаменты в высотном жилом комплексе во втором районе Хошимина площадью 86 кв. м. можно купить за 130 тыс. долларов (7,8 млн. рублей).Курорты Вьетнама (Нячанг, Муйне, Фантьет и Фукуок) сейчас активно застраиваются – строят жилье, гостиницы, объекты коммерческой недвижимости. Цены за кв. м. здесь - 600 до 2 тысяч долларов. Недвижимость здесь дорожает, в том числе, за счет иностранного инвестора.Наибольший рост цен на курортное жилье отмечается на остров Фукуок. Быстро дорожает курортная недвижимость в Нячанге, с недавних пор облюбованном туристами из России. Нячанг является лидером по числу иностранных туристов, именно благодаря туристам потоку курортная недвижимость в Нячанге пользуется большим спросом, т.к. инвестиционный доход от такой недвижимости обусловлен именно большим числом туристовТак, по данным портала "Приан", в северной части Нячанга – одном из самых популярных курортов Вьетнама - квартиру площадью 58 кв. м. на 38 этаже нового жилого комплекса можно купить за 56,8 тыс. евро (порядка 4 млн. рублей). До моря 15 минут пешком. За квартиру аналогичной площади в строящемся комплексе придется заплатить гораздо меньше – 34,2 тыс. евро (2,3 млн. рублей). За квартиру у моря придется заплатить порядка 80 тыс. евро (5,6 млн. рублей).