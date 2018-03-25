Новая редакция указанного документа принята для повышения престижа рабочих профессий, привлечения молодежи в реальный сектор экономики.
Во Владимирской области принято новое «Положение о порядке присвоения звания «Мастер земли Владимирской». Соответствующий документ подписала Губернатор Светлана Орлова
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Новая редакция указанного документа принята для повышения престижа рабочих профессий, содействия росту квалификации работников, популяризации их достижений и передового опыта, привлечения молодежи в реальный сектор экономики.
Установлено, что звание «Мастер земли Владимирской» присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области и ставшим победителями региональных и межрегиональных конкурсов профессионального мастерства, а также победителями или призерами всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства по номинациям рабочих профессий.
Выдвижение работников на присвоение звания «Мастер земли Владимирской» осуществляют органы исполнительной власти области и по согласованию с региональной Ассоциацией работодателей и товаропроизводителей и областными организациями профсоюзов. Работникам, получившим звание «Мастер земли Владимирской», вручается диплом и памятный подарок. Именно эти люди открывают праздничное шествие в областном центре во время Первомайской демонстрации.
С момента учреждения звания «Мастер земли Владимирской» его обладателями стали более 250 наших земляков, причем некоторые передовики удостоены этого звания неоднократно. Так, например, заместитель начальника автотранспортного цеха Муромского приборостроительного завода Михаил Белов стал пятикратным дипломантом.
Новый порядок выдвижения претендентов позволит влиться в число заслуженных земляков и молодым мастерам – победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства по рабочим компетенциям WorldSkills.