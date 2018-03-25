Руководство лондонского футбольного клуба Арсенал продолжает искать кандидатов на пост главного тренера команды. Новым возможным наставником канониров называется бывший главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель.

Руководство лондонского футбольного клуба "Арсенал" продолжает искать кандидатов на пост главного тренера команды. Новым возможным наставником "канониров" называется бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель.23 марта Тухель провел встречу с руководством мюнхенской "Баварии", где сообщил, что отказывается от работы в немецком клубе, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на немецкое издание Kicker.Контракт Арсена Венгера с "Арсеналом", который он возглавляет с 1996 года, истекает в 2019 году, но руководство планирует расстаться с ним уже этим летом.