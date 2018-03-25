В австралийском Мельбурне стартовала первая гонка сезона чемпионата Формулы-1 Гран-при Австралии. Единственный российский гонщик в пелетоне Сергей Сироткин из команды Williams был вынужден сойти в своем дебютном заезде в королевских гонках.

В австралийском Мельбурне стартовала первая гонка сезона чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австралии. Единственный российский гонщик в пелетоне Сергей Сироткин из команды Williams был вынужден сойти в своем дебютном заезде в "королевских гонках".Россиянин стартовал 19-м. По ходу первых кругов он не смог улучшить свое положение, однако держался за общей группой. Но на шестом кругу болид Сироткина остановился за пределами трассы. "У меня отказали тормоза, я проехал мимо поворота и остановился", — сказал российский гонщик по командному радио сразу после инцидента. Пилот и болид не пострадали.LAP 7/58: OUT ❌Sirotkin stops out on trackAnd Ericsson pulls into the pits to retire as well