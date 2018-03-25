Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о подрыве на минном поле к северу от Донецка разведывательной группы.

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о подрыве на минном поле к северу от Донецка разведывательной группы украинской армии. По данным ополченцев, убиты два человека, а трое ранены, пишет РИА Новости.Как рассказал Басурин, украинские разведчики намеревались выяснить точное положение позиций войск ДНР у населенного пункта Пески. Отход группы из минимум 15 военнослужащих после подрыва на минном поле прикрывали огнем танк и минометная батарея.По словам Басурина, о минном поле ВСУ было известно давно, так что самоубийственный поход мог быть предпринят в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.