Четыре человека стали жертвами столкновения двух автомобилей в Челябинске накануне вечером. ДТП произошло около 22:15 (20:15 по Москве) на улице Героев Танкограда.

Четыре человека стали жертвами столкновения двух автомобилей в Челябинске накануне вечером. ДТП произошло около 22:15 (20:15 по Москве) напротив дома 29 по улице Героев Танкограда.Водитель автомобиля Renault Megane, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes Benz. В результате скончались на месте от полученных травм оба водителя — мужчины 1963 и 1987 годов рождения — и два пассажира автомобиля "Рено". Пассажир "Мерседеса", мужчина 1989 года рождения, госпитализирован, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.