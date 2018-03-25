Особое внимание было уделено созданию единого стиля оформления торговых точек.

В Гороховце обсудили подготовку к празднованию 850-летия города. Особое внимание было уделено созданию единого стиля оформления торговых точек. Кроме того, бизнесменам напомнили, что с наступлением весны необходимо привести объекты потребительского рынка в порядок: где надо – покрасить и отремонтировать, благоустроить прилегающую территорию, красиво оформить вход и вывески, обновить, если необходимо, форменную одежду работников, оформить «уголки покупателя».В ходе совещания было отмечено, что все больше покупателей предпочитают покупать товары именно производителей из нашего региона. Акция «Покупай владимирское! Покупай российское!» продолжается, поэтому каждое торговое предприятие должно позаботиться, чтобы место выкладки владимирской продукции было выделено хорошо знакомым всем жителям логотипом.Напомним, Указ о праздновании в 2018 году 850-летия основания города Гороховца Президент России Владимир Путин подписал в мае 2014 года.