Главный приз национальной лотереи Lotto Max в размере 12 миллионов долларов США (в канадской валюте – 15,5 миллиона) разыгран в Канаде. Счастливый билет был продан в провинции Онтарио, однако имя его обладателя пока неизвестно.

Главный приз национальной лотереи Lotto Max в размере 12 миллионов долларов США (в канадской валюте – 15,5 миллиона) разыгран в Канаде, сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, проводящей около десятка подобных розыгрышей.Счастливый билет был продан в провинции Онтарио, однако имя его обладателя пока неизвестно.В этот раз "утешительный приз" в размере 780 тысяч долларов США (миллион канадских) не достался никому, передает ТАСС.