Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Об этом сообщили в экстренных службах города. Тела детей были обнаружены в одном из залов кинотеатра. Пожарные спасли 10 человек и еще 50 эвакуировали.

Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщили в экстренных службах города. Тела детей были обнаружены в одном из залов кинотеатра. Пожарные спасли 10 человек и еще 50 эвакуировали.Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто. По сообщениям в соцсетях, пожар начался на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детский развлекательный центр. Очевидцы сообщают, что дым от пожара виден из других районов города, передает ТАСС.