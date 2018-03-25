В 7:00 по местному времени (5:00 по Москве) в Туркменистане стартовали выборы представителей в парламент страны (Меджлис). На 125 мест претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан.

В 7:00 по местному времени (5:00 по Москве) в Туркменистане стартовали выборы представителей в парламент страны (Меджлис). На 125 мест претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан.По данным ЦИК Туркменистана, в стране зарегистрировано 3 миллиона 289 тысяч 879 имеющих право голоса избирателей, передает ТАСС. За ходом голосования наблюдают более 4 тысяч национальных наблюдателей и 40 зарубежных.Голосование завершится в 19 часов по местному времени. После закрытия избирательных участков ЦИК приступит к подсчету количества проголосовавших. Порог явки, при котором выборы будут признаны состоявшимися, законодательством Туркменистана не устанавливается.