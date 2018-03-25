Украинский флот принес себя в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы Киев смог привести в готовность армию. Об этом заявила в интервью 112 Украина помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк.

Украинский флот "принес себя в жертву" во время присоединения Крыма к России, чтобы Киев смог привести в готовность армию. Об этом заявила в интервью "112 Украина" помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк."Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации", — рассказала она.По словам Каналюк, переговоры с руководителями российских силовых ведомств длились месяц. За это время Киев придумал механизм использования ВСУ — АТО. Однако пожертвовать пришлось Военно-морскими силами.Она отметила, что после вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ РФ, передает РИА Новости.