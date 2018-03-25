Известный актер Владимир Машков дал большое интервью. Он рассказал, как Олег Табаков выбирал преемника на должность руководителя МХТ им. Чехова.

Известный актер Владимир Машков дал большое интервью. Он рассказал, как Олег Табаков выбирал преемника на должность руководителя МХТ им. Чехова.Как оказалось, худрук обсуждал с Машковым возможную передачу управления театром. Конкретных претендентов на место Табакова они не обсуждали."Олег Павлович был активен до последнего дня. Его театры работали как часы. Никогда не было такого: Володя, помоги. Хотя я всегда был рядом", – добавил он. Машков отметил, что ему никто не делал предложение возглавить театр.Актер подчеркнул, что по факту он и не работал в МХТ. "Занимался только своими спектаклями. Наверное, если бы меня действительно хотела труппа, как вы утверждаете, актеры бы собрались, обсудили. Но они не собирались", – заявил он в беседе с журналистом "Комсомольской правды".Артист отметил, что возлагает большие надежды на нынешнего руководителя театра Сергея Женовача. "Он любит людей. Это очень важно. Но у него впереди непростой путь", – заключил Машков. Он сказал, что все должны помогать преемнику Табакова.Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. До этого знаменитый артист долгое время лежал в больнице. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.