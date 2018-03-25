На полигоне Ядрово в Волоколамском районе Подмосковья минувшей ночью произошел выброс газа, в жилой зоне было зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Подмосковные власти предложили жителям жаловаться в в Telegram-канале группы по Ядрову.

На полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья минувшей ночью произошел выброс газа, в жилой зоне было зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.Как разъяснил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, на полигоне превышений не было. Там предельно допустимая концентрация вредных веществ составляет 10 миллиграмм на кубический метр, а ночью было зафиксировано 0,15 ПДК.В жилой же зоне среднесуточная норма составляет 0,008 миллиграмм на кубический метр. По словам Чупракова, ночью там было зафиксировано кратковременное превышение в результате выброса газа. "Но это превышение было кратковременным, и при нем только начинает ощущаться запах", — процитировала слова зампреда подмосковного правительства его пресс-служба. Чупраков добавил, что специалисты оперативно приняли меры "по тампонированию разрыва", отмечает "Интерфакс".Чиновник в воскресенье провел выездное совещание с инициативной группой по полигону "Ядрово", на котором, в частности сообщил, что жители Волоколамска смогут оставлять информацию о неприятном запахе со свалки в Telegram-канале группы. По словам Чупракова, она выгляди как скан графика, и там видно, каково превышение и в каком именно месте. Он предложил давать в эту группу информацию о неприятном запахе или вони по конкретному адресу с указанием контактного телефона. После чего с человеком сразу свяжутся и к этому месту выдвинетяс мобильная станция замера воздуха, пишет РИА Новости.После того как на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились порядка 150 детей. Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, осмотрел полигон, а на следующий день отправил главу Волоколамского района Евгения Гаврилова в отставку. Врио главы района назначен руководитель городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.