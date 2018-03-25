В мире балета имя Джона Ноймайера – синоним нестандартности, креатива и даже дерзости. За это его и любят. Премьера балета Анна Каренина на Исторической сцене Большого театра, как убедился корреспондент Dni.Ru, подтвердила славу Ноймайера как провокатора и кудесника.
В мире балета имя Джона Ноймайера – синоним нестандартности, креатива и даже дерзости. За это его и любят. Премьера балета "Анна Каренина" на Исторической сцене Большого театра, как убедился корреспондент Dni.Ru, подтвердила славу Ноймайера как провокатора и кудесника.
"Анна
Каренина", как уверяет сам Ноймайер, завершает его русскую трилогию, начатую "Чайкой"
и Татьяной" в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Это такое приношение классике, которой Джон заболел еще в юности.
Но его "Каренина"
– не буквальное прочтение романа Льва Толстого. Это скорее впечатление от
книги, взятой как отправная точка, его мысли и чувства после прочтения. Ноймайер
вдохновляется историей, придуманной полтора столетия назад, но делает ее очень
современной, помещая героев в наши дни.
Его Каренин –
переизбирающийся на новый срок политик в дорогом костюме, Вронский – увлеченный модной игрой в лакросс
спортсмен, Левин – удачливый фермер, а Анна – дама с мобильным телефоном и в модном
брендовом платье. Причем для Ноймайера это принципиально. "В романе очень
подробно описывается, как одевается Анна. Когда она возвращается домой после
встречи с Вронским, целых три абзаца посвящено ее одежде. Ясно, что это важно и
для нее, и для Толстого, – рассказывал хореограф в одном из интервью перед премьерой. – Я хотел,
чтобы было четкое различие между нарядами Анны и остальных, и поэтому решил,
что Анне Карениной нужен свой кутюрье и пригласил дизайнера Альберта Креймлера".
С Креймлером
Нормайер работает не впервые – этот кутюрье разработал более 60 костюмов для
балета Джона Ноймайера "Сказание о Иосифа", который был поставлен в Гамбурге в
2008 год. Интересная деталь: Креймлер –
креативный директор швейцарской марки одежды, в костюмах которой в свете появляются актриса
Анжелина Джоли и бывший Госсекретарь США Кондолиза Райс. Так что выбор постановщиком
дизайнера для жены известного политика Карениной вполне оправдан.
Ноймайер
отбрасывает многих второстепенных героев романа, хотя одним из главных
действующих лиц становится Мужик. В романе у Толстого его маленькая жуткая
фигура – один из символов надвигающейся беды. Он возникает в решающие минуты
жизни Карениной: за несколько мгновений до ее знакомства с Вронским, перед
родами и в день гибели. Причем не только присутствует наяву, но и видится
персонажам во сне. У Ноймайера же этот мужик – дорожный рабочий в узнаваемой оранжевой
робе – падает из под колосников. И потом на протяжении трех с половиной часов
то и дело возникает в спектакле – преследует Анну, сопутствуя почти всем
главным событиям. Особенно эффектно в балете решена сцена с поддержками и
кувырками, где умерший рабочий является во сне то Карениной, то Вронскому.
В этой
постановке Ноймайер сосредотачивается на демонстрации чувств и эмоций героев, концентрируется
на их судьбах, убирая все лишнее. Поэтому декорации – сценографию, как костюмы
и световое оформление Ноймайер традиционно придумывает сам – он сделал минималистичными,
но очень функциональными. Двебклые стены с дверью – вот, собственно, и все. Хотя есть в спектакле и настоящий трактор, и большой
стог сена – это идиллия жизни Левина и Кити. Поезд же, без которого "Анна
Каренина" немыслима, здесь – игрушечный, постоянно появляющийся на авансцене и
самостоятельно, и как игрушка в руках сына Карениной Сережи. Это образ неизбежности,
рока и того самого толстовского эпиграфа "Мне отмщение, и Аз воздам".
А лучшим фоном
для демонстрации страстей, кипящей в героях, у Ноймайера являются несколько струнных
квартетов и отрывки из "Евгения Онегина" Петра Чайковского, музыкальные темы
Алфреда Шнитке из фильма "Комиссарша" и даже кантри– фолк-баллады здравствующего
британского мультиинструменталиста Кэта Стивенса (после прихода в ислам он взял
себе имя Юсуф Ислам)! Их выбор неслучаен, ведь жизнь каждого из означенных
композиторов связана с постоянным преодолением общественного мнения и себя. Так
же, как и жизнь героини Толстого и Ноймайера.
Большой
театр заранее не анонсировал составы премьеры. Было известно лишь, что партию
Анны репетируют Ольга Смирнова, Кристина Кретова и Светлана Захарова. Последняя,
кстати, участвовала в спектакле "Дама с камелиями" – первой постановке Джона
Ноймайера в Большом театре в 2014 году. Ее красота, пронзительность и образ в
роли Маргариты Готье именно тогда и вдохновили Ноймайера на постановку
Карениной. В календаре Захаровой в ближайшие месяца значатся выступления в
Новосибирске, Милане, Софии и Праге. Но поклонники надеются, что в июньском
блоке показов "Анны Карениной" в Большом снова будет блистать именно она.
В начале
70-х Каренину на сцене Большого танцевала Майя Плисецкая. И долгое время ее
воплощение самой женственной из героинь Толстого считалось эталонным. Теперь же
новую планку задает Светлана Захарова. И на это стоит посмотреть.