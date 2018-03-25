В мире балета имя Джона Ноймайера – синоним нестандартности, креатива и даже дерзости. За это его и любят. Премьера балета Анна Каренина на Исторической сцене Большого театра, как убедился корреспондент Dni.Ru, подтвердила славу Ноймайера как провокатора и кудесника.

В мире балета имя Джона Ноймайера – синоним нестандартности, креатива и даже дерзости. За это его и любят. Премьера балета "Анна Каренина" на Исторической сцене Большого театра, как убедился корреспондент Dni.Ru, подтвердила славу Ноймайера как провокатора и кудесника."АннаКаренина", как уверяет сам Ноймайер, завершает его русскую трилогию, начатую "Чайкой"и Татьяной" в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.Это такое приношение классике, которой Джон заболел еще в юности.Но его "Каренина"– не буквальное прочтение романа Льва Толстого. Это скорее впечатление откниги, взятой как отправная точка, его мысли и чувства после прочтения. Ноймайервдохновляется историей, придуманной полтора столетия назад, но делает ее оченьсовременной, помещая героев в наши дни.Его Каренин –переизбирающийся на новый срок политик в дорогом костюме, Вронский – увлеченный модной игрой в лакроссспортсмен, Левин – удачливый фермер, а Анна – дама с мобильным телефоном и в модномбрендовом платье. Причем для Ноймайера это принципиально. "В романе оченьподробно описывается, как одевается Анна. Когда она возвращается домой послевстречи с Вронским, целых три абзаца посвящено ее одежде. Ясно, что это важно идля нее, и для Толстого, – рассказывал хореограф в одном из интервью перед премьерой. – Я хотел,чтобы было четкое различие между нарядами Анны и остальных, и поэтому решил,что Анне Карениной нужен свой кутюрье и пригласил дизайнера Альберта Креймлера".С КреймлеромНормайер работает не впервые – этот кутюрье разработал более 60 костюмов длябалета Джона Ноймайера "Сказание о Иосифа", который был поставлен в Гамбурге в2008 год. Интересная деталь: Креймлер –креативный директор швейцарской марки одежды, в костюмах которой в свете появляются актрисаАнжелина Джоли и бывший Госсекретарь США Кондолиза Райс. Так что выбор постановщикомдизайнера для жены известного политика Карениной вполне оправдан.Ноймайеротбрасывает многих второстепенных героев романа, хотя одним из главныхдействующих лиц становится Мужик. В романе у Толстого его маленькая жуткаяфигура – один из символов надвигающейся беды. Он возникает в решающие минутыжизни Карениной: за несколько мгновений до ее знакомства с Вронским, передродами и в день гибели. Причем не только присутствует наяву, но и видитсяперсонажам во сне. У Ноймайера же этот мужик – дорожный рабочий в узнаваемой оранжевойробе – падает из под колосников. И потом на протяжении трех с половиной часовто и дело возникает в спектакле – преследует Анну, сопутствуя почти всемглавным событиям. Особенно эффектно в балете решена сцена с поддержками икувырками, где умерший рабочий является во сне то Карениной, то Вронскому.В этойпостановке Ноймайер сосредотачивается на демонстрации чувств и эмоций героев, концентрируетсяна их судьбах, убирая все лишнее. Поэтому декорации – сценографию, как костюмыи световое оформление Ноймайер традиционно придумывает сам – он сделал минималистичными,но очень функциональными. Двебклые стены с дверью – вот, собственно, и все. Хотя есть в спектакле и настоящий трактор, и большойстог сена – это идиллия жизни Левина и Кити. Поезд же, без которого "АннаКаренина" немыслима, здесь – игрушечный, постоянно появляющийся на авансцене исамостоятельно, и как игрушка в руках сына Карениной Сережи. Это образ неизбежности,рока и того самого толстовского эпиграфа "Мне отмщение, и Аз воздам".А лучшим фономдля демонстрации страстей, кипящей в героях, у Ноймайера являются несколько струнныхквартетов и отрывки из "Евгения Онегина" Петра Чайковского, музыкальные темыАлфреда Шнитке из фильма "Комиссарша" и даже кантри– фолк-баллады здравствующегобританского мультиинструменталиста Кэта Стивенса (после прихода в ислам он взялсебе имя Юсуф Ислам)! Их выбор неслучаен, ведь жизнь каждого из означенныхкомпозиторов связана с постоянным преодолением общественного мнения и себя. Также, как и жизнь героини Толстого и Ноймайера.Большойтеатр заранее не анонсировал составы премьеры. Было известно лишь, что партиюАнны репетируют Ольга Смирнова, Кристина Кретова и Светлана Захарова. Последняя,кстати, участвовала в спектакле "Дама с камелиями" – первой постановке ДжонаНоймайера в Большом театре в 2014 году. Ее красота, пронзительность и образ вроли Маргариты Готье именно тогда и вдохновили Ноймайера на постановкуКарениной. В календаре Захаровой в ближайшие месяца значатся выступления вНовосибирске, Милане, Софии и Праге. Но поклонники надеются, что в июньскомблоке показов "Анны Карениной" в Большом снова будет блистать именно она.В начале70-х Каренину на сцене Большого танцевала Майя Плисецкая. И долгое время еевоплощение самой женственной из героинь Толстого считалось эталонным. Теперь женовую планку задает Светлана Захарова. И на это стоит посмотреть.