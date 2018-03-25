Жулики и аферисты нагрели руки на людском горе. И ведь ужас в том, что они – среди нас...

Жулики и аферисты нагрели руки на людском горе. И ведь ужас в том, что они – среди нас...То, что у людей нет ума, еще можно понять. Но почему у них нет еще и совести?! Пока пожарные метр за метром заливали водой пылающий торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово и спасали людей, зеваки с улицы снимали все происходящее на мобильные телефоны, пытаясь поскорее сделать эффектное видео и запостить его в социальные сети. А если в кадр попадал кричащий и умоляющий о помощи человек, значит, "хайп" и "лайки" обеспечены."Люди как люди. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца", – считал Воланд в романе "Мастер и Маргарита". Но теперь, видимо, и от милосердия следа не осталось. Иначе как объяснить тот факт, что когда стало известно о десятках погибших при пожаре, в Сети тут же активизировались мошенники, которые собирают деньги на "похороны" погибших людей? Популярный паблик Mush опубликовал скриншот переписки, в которой девушка объявила об "общем сборе средств на похороны". По ее словам, ей нужна помощь, так как при пожаре у нее погибла мать. Хотя, судя по странице, девушка создала ее в день трагедии и даже не успела заполнить записями.Таких примеров множество. Еще не известно точное число жертв, еще продолжается поисковая операция и десятки людей числятся пропавшими без вести, а в социальных сетях люди уже публикуют номера карточек для пожертвований от сочувствующих. И поди проверь – врут или нет. Хотя вряд ли человек, потеряв близкого, в первую же минуту думает о деньгах и бросается к компьютеру, чтобы сделать пост...Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 35 человек. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.