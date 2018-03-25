Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал очень трудной, сложной и крайне важной профессию журналиста, призвав представителей СМИ и депутатов вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Так лидер коммунистов прокомментировал высказывание депутата-единоросса Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов слугами.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "очень трудной, сложной и крайне важной" профессию журналиста, призвав представителей СМИ и депутатов "вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе". Так лидер коммунистов прокомментировал высказывание депутата-единоросса Фатиха Сибагатуллина, который в интервью порталу "Реальное время" назвал журналистов "слугами" и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты"."Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше!", — призвал Зюганов.По его словам, в стране нужно развивать социально-осмысленную политику, передает РИА Новости. Речь, в частности, идет о защите малоимущих граждан и детей войны, помощи учителям, врачам, инженерам и ученым.Накануне однопартийца одернул депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Ревенко. "Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: "кто более партии истории ценен", — сказал он.Ранее продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата.