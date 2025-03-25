Это составляет 45% от всех пожаров в регионе.

Аномальная погода в Владимирской области вызывает рост ландшафтных пожаров. С начала 2025 года зарегистрировано более 258 возгораний, что составляет почти 45% от общего числа пожаров. В последние дни ликвидировано 31 возгорание 23 марта и 22 — 24 марта, уничтожено более 130 гектаров растительности.Основные причины — человеческий фактор, 27 человек привлечены к ответственности, начато 33 расследования. Введён особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и открытый огонь на природе.Нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей и уголовная ответственность до пяти лет.