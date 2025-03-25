Кроме региональных парламентариев и глав муниципалитетов, общественников и чиновников на отчете присутствовали и владимирские депутаты Госдумы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отчитался о работе в 2024 году на очередном заседании Заксобрания.Кроме региональных парламентариев и глав муниципалитетов, общественников и чиновников на отчете присутствовали и владимирские депутаты Госдумы. Комментарий по итогам отчета главы региона дал депутат от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин:— Хочу подчеркнуть, что наша главная цель — чтобы людям жилось лучше. И в этом направлении мы работаем вместе с губернатором. По итогам принятия бюджета страны на 2025 год и плановый период Владимирская область вошла в 108 госпрограмм с федеральным финансированием. В пример можно привести модернизацию коммунальной сферы в Александровском и Суздальском районах — замена сетей, строительство новых котельных. Это конкретный результат взаимодействия с командой губернатора.Такая совместная работа с губернатором, региональным правительством и муниципалитетами касается и больших инфраструктурных проектов, о которых сегодня говорил губернатор в отчете, и каждодневных забот — работы городского транспорта, больниц, школ. Кстати, именно с приходом губернатора Авдеева Владимирская область вошла в федеральную программу капитального ремонта школ. Эта программа была принята по инициативе «Единой России» и поддержана президентом Владимиром Владимировичем Путиным. С этого года она распространяется не только на школы, но детсады. Например, в Муроме в этом году капитальный ремонт ждёт детский сад № 62.— Хочу подчеркнуть как член фракции Единая Россия в Госдуме и координатор партийного проекта «Историческая память» в регионе, что сейчас совместно с командой губернатора мы готовимся к 80-летию Победы. К празднику, должны быть приведены в порядок все памятные места Великой Отечественной и воинские захоронения в нашей области. Эта работа находится и на парламентском контроле и лично губернатора, — отметил парламентарий.