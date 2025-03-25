слушаниях примут участие не только депутаты, но и представители муниципалитетов, государственных органов, предприятий, ветераны и общественники.

В 11:00 25 марта губернатор Владимирской области Александр Авдеев представит ежегодный отчет о деятельности Правительства региона на заседании Законодательного Собрания. В слушаниях примут участие не только депутаты, но и представители муниципалитетов, государственных органов, предприятий, ветераны и общественники.В центре обсуждения будут итоги 2024 года, достижения в сферах ЖКХ, здравоохранения и сельского хозяйства, а также планы и приоритеты для будущего, направленные на повышение благополучия семей в области.Напомним, ранее мы писали, что