Клиентам ВТБ станут доступны выгодные условия для поездок на самокатах — банк запускает скидки на аренду в сервисе «Самокаты Яндекс Go».

Клиентам ВТБ станут доступны выгодные условия для поездок на самокатах — банк запускает скидки на аренду в сервисе «Самокаты Яндекс Go». Воспользоваться предложением можно до конца апреля.В период акции клиенты ВТБ смогут получить скидку до 25% на первые три поездки на самокате по тарифу «Поминутный». Узнать точный размер скидки можно в сервисе Самокаты в приложении Яндекс Go во время аренды самоката или при выборе способа оплаты.Скидка будет доступна клиентам ВТБ в городах, где можно арендовать желтые самокаты Яндекса. Чтобы воспользоваться предложением, пользователю потребуется привязать карту ВТБ в приложении и оплатить поездку.«За последние годы электросамокаты стали одним из самых востребованных видов городского транспорта, а количество пользователей кикшеринга постоянно растет. Мы тоже ценим гибкость и удобство передвижения, поэтому для наших клиентов хотим сделать поездки на самокатах еще более выгодными со скидками при оплате картами ВТБ. Главное — не «терять голову» от скидок и не забывать о безопасности и правилах дорожного движения для всех его участников», — отметил Артем Радин, руководитель департамента партнерств ВТБ.Ранее ВТБ запустил скидки и персональные предложения для новых и действующих клиентов банка в различных сервисах Яндекса – получить выгоду можно в Путешествиях, Заправках и Доставке, а также в Электричках и Расписаниях.Подробные условия акции: https://yandex.ru/legal/scooters_promo_vtb_cardРеклама. . ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000